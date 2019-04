Kriminalität : Leiche von Parkplatz wird obduziert

von dpa

23. April 2019, 15:56 Uhr

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Parkplatz in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind noch viele Fragen offen. Der Tote soll am Mittwoch obduziert werden, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin am Dienstag mitteilte. Ob der Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei, könne man erst danach sagen. Der Mann war am Sonntag in einem Auto auf dem Parkplatz entdeckt worden. Der Wagen ist den Angaben zufolge auf einen 59-Jährigen aus der Umgebung zugelassen, der seit Silvester vermisst wird. Ob es sich bei dem Toten auch um den Vermissten handelt, ist aber noch nicht zweifelsfrei geklärt.