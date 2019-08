Verkehr : Leichenfund und Kurzschluss beeinträchtigen Bahnverkehr

Ein Leichenfund auf Gleisanlagen und ein Kurzschluss im Stromnetz haben am Mittwoch zu weiträumigen Störungen im norddeutschen Bahnverkehr geführt. Betroffen waren der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Dort kam es am Vormittag zu Verzögerungen.

von dpa

07. August 2019, 13:25 Uhr

Am Morgen war zunächst die Bahnstrecke Berlin-Hamburg in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesperrt worden. Dort hatte eine Reisende einen älteren Mann tot in den Gleisanlagen des Bahnhofs am Ende des Bahnsteigs entdeckt. Die Verletzungen wiesen daraufhin hin, dass der Mann seitlich von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde, hieß es. Die Stelle, an der der Tote entdeckt wurde, werde von Anwohnern gelegentlich zum illegalen Überqueren der Gleise genutzt.

Der Fernverkehr wurde daraufhin über Uelzen und Stendal umgeleitet, die Haltestellen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfielen. Nach etwa eineinhalb Stunden gab die Bundespolizei Küste per Twitter Entwarnung und hob die Strecken- und Bahnhofssperrung auf.

Ein Kurzschluss im öffentlichen Stromnetz hatte zudem am Morgen vorübergehend ein Stellwerk in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) lahmgelegt. Dadurch war auch die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover zeitweise gestört. Techniker hätten den Schaden behoben, sagte eine Bahnsprecherin in Hamburg. Die Züge seien in der Zwischenzeit über Rotenburg umgeleitet worden.