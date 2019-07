Verkehr : Leichtes Minus beim Umschlag der Häfen im ersten Halbjahr

von dpa

31. Juli 2019, 13:43 Uhr

Der Gesamtumschlag der Häfen in Mecklenburg-Vorpommern ist im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zu Vorjahreszeitraum geringfügig gesunken. Der Geschäftsführer des Seehafens Stralsund, Sören Jurrat, sagte am Mittwoch beim Besuch von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD), der Landeshafenverband rechne mit 2 bis 3 Prozent weniger. Einer der Gründe sei der bevorstehende Brexit. So habe Großbritannien in diesem Jahr 113 000 Tonnen weniger Gips abgenommen. Insgesamt würden pro Jahr 750 000 Tonnen Gips umgeschlagen, der als Nebenprodukt bei der Braunkohleverstromung anfalle. Auch andere Baustoffe und Stahl seien weniger umgeschlagen worden. Im vorigen Jahr hätten die MV-Werften sehr viel Stahl gekauft, der nun erst verarbeitet werde. Minister Pegel setzt seine Sommertour in dieser Woche mit Besuchen der vier größten MV-Häfen - Stralsund, Wismar, Rostock und Sassnitz - fort.