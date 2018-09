Theater : Letzte Spielzeit für Kümmritz am Volkstheater

Mit einem ambitionierten Programm geht das Volkstheater Rostock in die Spielzeit 2018/19. Wie der Intendant Joachim Kümmritz am Freitag sagte, sind unter anderem zehn Premieren im großen Haus und sieben im Ateliertheater geplant. Die wichtigste Produktion sei für ihn das Schauspiel Peer Gynt, das im April Premiere feiern wird. «Es ist der Versuch, mal alles am Theater zusammenzuführen.» Das seien immer sehr schwierige Produktionen, wenn es gilt, Musiktheater, Chor, Tanz und Schauspiel gemeinsam agieren zu lassen.

von dpa

07. September 2018, 11:44 Uhr

Die Spielzeit 18/19 ist die letzte von Kümmritz, der Mitte 2016 das Theater nach der fristlosen Kündigung von Sewan Latchinian in einer absolut chaotischen Phase übernommen hatte. Am Ende der Spielzeit wird der jetzige Schauspielchef Ralph Reichel die Intendanz übernehmen.