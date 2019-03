Industrie : Lieferantentag: Erfolg von MV Werften beflügelt Zulieferer

Die positive Entwicklung der MV Werften mit den Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund bringt der Nordost- Zuliefererindustrie ein deutliches Umsatzplus. «Dadurch verbessert sich auch die Gesamtlage im Land, die gesamte Wirtschaft boomt», sagte Thomas Kidschun, Vorsitzender des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) in Mecklenburg-Vorpommern. Der BME organisiert am Mittwoch in der Rostocker Hansemesse den Lieferantentag. Die gute Lage der Branche lasse sich bei der 18. Ausgabe der Veranstaltung an dem Teilnehmerrekord von 202 Ausstellern ablesen.

von dpa

27. März 2019, 07:44 Uhr

«Wir kaufen eine Menge im Land ein, sagte Kidschun, der gleichzeitig bei MV Werften für das Materialmanagement und Logistik zuständig ist. Mehr als die Hälfte der externen Leistungen und Güter besorgten sich MV Werften in Deutschland, erklärte Kidschun. Davon wiederum 34 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern. Dies mache den positiven Einfluss der Werften auf die Zuliefererbranche im Nordosten deutlich. Branchenkenner gehen davon aus, dass beim Kreuzfahrtschiffbau etwa 70 Prozent der Gesamtleistung von externen Betrieben erledigt werden.

Beim Lieferantentag sind Firmen beispielsweise aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Logistik, der IT-Branche oder auch Automobilzulieferern vertreten. Es ist laut BME die größte Business-to-Business-Veranstaltung (B2B) in Mecklenburg-Vorpommern. Es sei das Ziel der BME, in der Hansemesse die Produzenten und die Zulieferer an einen Tisch zu bringen. Die positive Wirkung sei auch daran abzulesen, dass das Interesse am Lieferantentag aus den südlichen Bundesländern sprunghaft zugenommen habe, sagte Kidschun.