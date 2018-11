Schulen : Linke: 346 Lehrer an Behörden und Ministerium abgeordnet

Angesichts von Lehrermangel und Unterrichtsausfall hat die Linke die Abordnung von Lehrkräften in das Bildungsministerium und seine Behörden kritisiert. «Im laufenden Schuljahr werden bis zu 346 Lehrkräfte den Schulen entzogen», sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage. «Das sind fast 10 000 Schulstunden, die den Schülerinnen und Schülern wöchentlich fehlen». Dies entspreche der Zahl an Stunden, die aufgrund von Erkrankungen von Lehrkräften ausfielen.

«Die Absicherung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler muss für Bildungsministerin Birgit Hesse Priorität haben», forderte Oldenburg. Dafür müssten alle verfügbaren ausgebildeten Lehrkräfte eingesetzt werden. «Auch wenn pädagogischer Sachverstand in Behörden erforderlich ist, muss der Trend langer und beständiger Abordnungen dringend gestoppt werden», verlangte die Oppositionspolitikerin.