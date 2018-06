Landtag : Linke auf Landtour: Schule und Nahverkehr im Fokus

Zum Auftakt der dreitägigen Landtour der Linksfraktion haben die Abgeordneten mit Bürgern unter anderem über kostenlosen Nahverkehr und die zehnjährige Schulpflicht gesprochen. Die erste Station der Tour war am Dienstag das Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) in der Heimatregion von Fraktionschefin Simone Oldenburg. Es seien viele Bürger gekommen und auch zahlreiche Vereine hätten Delegierte geschickt. Das Wetter habe zudem mitgespielt und für eine entspannte Strandatmosphäre gesorgt. «Das öffnet die Herzen und Münder der Gesprächspartner», sagte Oldenburg.

von dpa

05. Juni 2018, 13:22 Uhr

Die Linksfraktion will die zehnjährige Schulpflicht einführen, da ausreichend Zeit entscheidend für einen Schulabschluss und die Voraussetzung für eine anständige Berufsausbildung sei. «Den Kindern, denen das Lernen am schwersten fällt, geben wir am wenigsten Zeit», sagte Oldenburg. In Mecklenburg-Vorpommern brechen laut Landesregierung rund vier von zehn Auszubildenden ihre Lehre vorzeitig ab. Die oppositionelle Linke wolle daher auf ihrer Landtour die Ursachen ergründen, warum Lehrstellen unbesetzt blieben, obwohl viele Jugendliche nach einem Ausbildungsplatz suchten.