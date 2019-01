Landtag : Linke beginnt Winterklausur mit Kampfansage an SPD

Mit einer Kampfansage an die SPD startet die Linke Mecklenburg-Vorpommerns in das neue Jahr. Zum Auftakt der Winterklausur hebt Linksfraktionschefin Oldenburg das Trennende zur Partei von Regierungschefin Schwesig hervor.

von dpa

29. Januar 2019, 16:23 Uhr

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will sich wieder stärker von ihrem früheren Koalitionspartner SPD abheben und im Landtag Alternativen zur aktuellen Regierungspolitik aufzeigen. Wer ländliche Räume abhänge und bei der Digitalisierung nur auf den Bund schaue, wer zusehe, wie das Land bei der medizinischen Versorgung, der Pflege und in der Bildung kurz vor dem Kollaps stehe, der könne nicht Partner ihrer Partei sein, sagte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Dienstag zum Auftakt der traditionellen Winterklausur in Banzkow bei Schwerin.

Dabei erneuerte sie auch das Nein der Linken zu der von den Regierungsparteien SPD und CDU geplanten Verfassungsänderung. «Wer die direkte Demokratie nicht stärken will, sondern ein Feigenblatt zur eigenen Beruhigung erfindet, wer uns erpresst, der kann nicht unser Mitstreiter sein», betonte Oldenburg. Die Linke lehnt die Verfassungsänderung zur Einführung einer Volksbefragung ab, weil die Inhalte der Befragung nicht von Bürgern bestimmt werden und das Ergebnis der Abstimmung nicht bindend sein sollen. Für eine Verfassungsänderung ist im Landtag eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, über die SPD und CDU aber nicht verfügen.

Kritik übte Oldenburg auch direkt an der Amtsführung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Diese blende in ihren Ansprachen völlig aus, dass die Politik der Sozialdemokraten vielfach Ursache für die zunehmenden sozialen Verwerfungen in der Gesellschaft, für Altersarmut und Wohnungsnot seien. «Soziale Ausgrenzung gäbe es ohne die Hartz IV-Politik wesentlich weniger», zeigte sich Oldenburg überzeugt.

An ihre eigene Partei appellierte sie, interne Streitigkeiten nicht weiter öffentlich auszutragen und stattdessen mit Diskussionsangeboten Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei dürften nicht nur Themen in den Mittelpunkt gerückt werden, die die Bewohner der Städte interessieren, sondern auch solche, die im ländlichen Raum eine Rolle spielen. «Wollen wir die Gesellschaft verändern oder uns in ihr einrichten?», machte Oldenburg den Anspruch deutlich, grundlegende Veränderungen anzustreben.

Bei der bis Donnerstag andauernden Winterklausur sollen unter anderem Maßnahmen gegen die soziale Spaltung und gegen Wohnungsnot zur Debatte stehen. Doch auch die Sicherheitspolitik im Land ist Thema der dreitägigen Klausur. Linken-Innenexperte Peter Ritter hatte mehrere Polizeireviere im Land besucht und will die Ergebnisse seiner Gespräche vorstellen. Erneut wird sich die Linke auch mit der Fachkräftesicherung im Lehramt befassen. Erst am Dienstag waren Probleme bei der Schulung sogenannter Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf publik geworden.