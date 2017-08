Landtag : Linke beklagt niedrige Löhne in MV

Schwerin (dpa/mv) - Die Linke hat erneut die schlechten Verdienstmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern angeprangert und den Regierungsparteien mangelndes Engagement vorgeworfen. «Der Vorsatz, für faire Löhne werben zu wollen, reicht nicht aus», betonte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Dienstag in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bei ihrem Amtsantritt im Juli angekündigt, die Wirtschaftspolitik gezielt auf die Schaffung gut bezahlter Jobs auszurichten. Änderungen im Vergabe- und Fördererrecht des Landes mit dem Ziel, die tarifliche Entlohnung zu honorieren, blieben bislang aber aus.