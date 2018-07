Kommunen : Linke bestimmt Kandidat für Nachfolge von Rostocks OB

von dpa

06. Juli 2018, 05:56 Uhr

Mit der voraussichtlichen Kür von Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) beginnt am Freitag die Aufstellung der Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl in Rostock. Die Abstimmung über das Stadtoberhaupt wird voraussichtlich Ende Mai 2019 mit den Kommunalwahlen und Wahlen zur Europaparlament laufen. Nach 14 Jahren Amtszeit des parteilosen Roland Methling, der aus Altersgründen ausscheidet, werden die Karten in der Hansestadt neu gemischt. In erster Linie hinterlässt Methling eine Stadt, die er mit mehr als 210 Millionen Euro Schulden übernommen hat, die jedoch seit wenigen Wochen offiziell als schuldenfrei gilt. Bei allem Lob, dass Methling diese Leistung vollbracht hat, wird aber gleichzeitig der in der Stadt deutlich sichtbare Investitionsstau kritisiert.