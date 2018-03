Parteien : Linke debattiert mit Mitgliedern Strategie zu Kommunalwahlen

Für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben Erfolge in den Kommunal- und Europawahlen 2018 und 2019 Priorität. Die Partei will landesweit mindestens einen Oberbürgermeister oder Landrat sowie einen Europaabgeordneten stellen, heißt es im Entwurf eines Strategiepapiers des Parteivorstands für die kommenden acht Jahre. Heute soll auf einer Mitgliederkonferenz in Güstrow über das Strategiekonzept und über einen Entwurf zu den kommunalpolitischen Grundsätzen der Partei debattiert werden.

von dpa

24. März 2018, 01:43 Uhr

Zu den nächsten Zielen der Partei gehört auch, den freien Fall bei den Mitgliederzahlen zu stoppen und sich zu verjüngen. Der Altersdurchschnitt liegt nach Angaben der Partei bei knapp 70 Jahren. Der Vorstand möchte die Zahl von rund 3800 Mitgliedern bis Ende 2019 annähernd verdoppeln. Der Landesvorsitzende Torsten Koplin sagte, das hielten manche für unrealistisch. Andere wiederum meinten, wer sich keine Ziele setze, werde auch nichts erreichen.

Eine Diskussion wird auch zum Gehalt der Co-Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam erwartet. Sie bekommt monatlich 1131 Euro für eine halbe Stelle bezahlt, wie Koplin sagte. Der Posten sei nicht im Ehrenamt zu schaffen.