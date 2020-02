Landtag : Linke: Digitaler Wandel bedroht in MV weniger Jobs

Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich weniger darum sorgen, dass ihre Jobs künftig durch Computer und Maschinen ersetzt werden als in den meisten anderen Bundesländern. Während im Nordosten etwa jeder fünfte Arbeitsplatz dafür in Frage komme, sei es in Thüringen fast jeder dritte, sagte der Linke-Landtagsabgeordnete Henning Foerster am Dienstag in Banzkow bei Schwerin. Bei ihrer dreitägigen Klausur hatte die Oppositionsfraktion mit Fachleuten der Bundesagentur für Arbeit und des DGB-Bundesvorstands über Auswirkungen des digitalen Wandels diskutiert.

von dpa

04. Februar 2020, 17:25 Uhr

Als wesentlichen Grund für das vergleichsweise geringe Ersetzungspotenzial nannte Foerster den hohen Anteil an Beschäftigten in sozialen und medizinischen Berufen im Nordosten. Doch biete auch das keine Gewähr für stete Beschäftigung. «Eine abgeschlossene Ausbildung in Beruf oder Studium sowie lebenslanges Lernen bieten den größten Schutz vor Arbeitslosigkeit. Berufe werden sich verändern. Aus- sowie Fortbildung nehmen an Bedeutung zu», mahnte Foerster. Er unterstützte zudem Forderungen des DGB nach gesicherter Mitbestimmung.