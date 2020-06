Landtag : Linke erneuert Kritik an Bildungspolitik von Rot/Schwarz

Die oppositionelle Linke sieht die CDU in der Mitverantwortung für die von ihr selbst festgestellten Defizite in der Bildungspolitik Mecklenburg-Vorpommerns. Die Landes-CDU agiere nach der Devise eines Diebes, der rufe «Haltet den Dieb», wenn sie die Politik des SPD-geführten Ministeriums kritisiere. «Sie lässt die Sozialdemokraten unreflektiert und widerspruchslos gewähren», hielt die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg, am Freitag der Union vor. Die CDU ist seit 2006 Juniorpartner der SPD in der Schweriner Landesregierung.

von dpa

26. Juni 2020, 12:22 Uhr

Oldenburg reagierte auf die Kritik des designierten CDU-Landesvorsitzenden, Michael Sack. Der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald hatte nach einem Treffen mit der CDU-Fraktion im Landtag Bedenken gegen die Pläne für den Schulstart Anfang August angemeldet. Zudem forderte er mehr Tempo bei der Digitalisierung, die vor allem auch an den Schulen vorangetrieben werden müsse.

Oldenburg erneuerte die Kritik ihrer Partei an der Bildungspolitik von Rot/Schwarz. In der Schulpolitik sei nichts abgestimmt, ob vor oder nach Corona. «Mehr Schulabbrecher, mehr Unterrichtsausfall, mehr nicht ausreichend qualifizierte Seiteneinsteiger einerseits und andererseits weniger ausgebildete Lehrkräfte, weniger Referendare und weniger Studierende, die ihr Lehramtsstudium beenden», listete Oldenburg in ihrer Mitteilung auf.