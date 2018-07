Extremismus : Linke fordern «Kein Schlussstrich!» nach NSU-Urteil

Kurz vor dem am Mittwoch erwarteten Urteil im Münchner Prozess um die rechtsextreme Terrorserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) haben die Schweriner Linksfraktion und die Initiative «Mord verjährt nicht!» vor einem Ende der Aufarbeitung gewarnt. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Unterstützer des NSU-Netzwerks hinterlasse mehr Fragen als Antworten, sagte der Linken-Abgeordnete Peter Ritter am Dienstag in Schwerin. Dem NSU werden unter anderem der Mord an Mehmet Turgut am 25. Februar 2004 in Rostock und zwei Banküberfälle in Stralsund in den Jahren 2006 und 2007 zur Last gelegt.

von dpa

10. Juli 2018, 12:59 Uhr

Bis heute wisse man nicht, wer dem NSU beim dem Mord und den Überfällen geholfen habe, erklärte Tim Bleis von der Beratung für Opfer rechter Gewalt Lobbi. Nun sei der neugegründete Untersuchungsausschuss im Landtag am Zug, die Aufarbeitung im Nordosten voranzutreiben. Linke Gruppen rufen für Mittwoch (17.30 Uhr) zu einer Kundgebung «Kein Schlussstrich!» in Rostock auf.