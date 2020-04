Gesundheit : Linke fordert 50 000 Coronavirus-Tests täglich in MV

von dpa

09. April 2020, 13:43 Uhr

Für eine stufenweise Rückkehr in den Alltag hält die Linke täglich 50 000 Coronavirus-Tests über vier Wochen allein in Mecklenburg-Vorpommern für nötig. «Benötigt werden jetzt repräsentative Massentests, um die Infektionsketten am Beginn zu durchbrechen und den weiteren Pandemieverlauf regional besser abschätzen zu können», sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Linken im Landtag, Torsten Koplin, am Donnerstag. Systemrelevante Berufsgruppen und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen müssten dabei im Fokus stehen. Bundes- und Landesregierung seien gefordert, die Testmöglichkeiten zu schaffen.