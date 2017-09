Landtag : Linke fordert in Haushaltsdebatte von Regierung mehr Mut

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 15:03 Uhr

Die Zahl der Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrecher sei im Nordosten am höchsten, ebenso die Zahl der Arbeitslosen. «Das Funknetz in Kamtschatka und Murmansk ist besser als in Mecklenburg-Vorpommern.» Für all diese Schlusslichter gebe es keinen Plan und keinen Cent im Doppelhaushalt, monierte Oldenburg. Ihre Fraktion fordert 284 Millionen Euro zusätzliche Ausgaben, unter anderem für Kostenfreiheit in der Kita ab 2018.