Landtag : Linke fordert Kinderbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern

Die Linke fordert angesichts vielfältiger Gewalt gegen Kinder einschließlich sexueller Übergriffe die Einsetzung eines Kinderbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern. «Es ist unsere Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch zu schützen. Niemand darf sich dieser Verantwortung entziehen», mahnte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Montag in Schwerin.

von dpa

06. Juli 2020, 13:35 Uhr