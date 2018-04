Soziales : Linke fordert kostenfreie Kita sofort

Die von der Landesregierung angekündigte finanzielle Entlastung der Eltern ab dem zweiten Kind in der Kita geht der Linken nicht weit genug. Die Landtagsfraktion forderte am Mittwoch die sofortige Streichung aller Elternbeiträge. Mit der ab 2019 geplanten Beitragsbefreiung ab dem zweiten Geschwisterkind bleibe die Regierung auf halbem Wege stehen, sagte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt.

von dpa

18. April 2018, 11:27 Uhr

Andere Bundesländer machten es vor. So plane Niedersachsen, ab August keine Elternbeiträge mehr zu erheben. Bernhardt verwies darauf, dass bei jeder Sonderregelung neue Verwaltungskosten anfielen. Dieses Geld sollte besser direkt den Kindern und Familien zu Gute kommen, forderte die Linken-Politikerin.

Das Kabinett hatte am Dienstag in Schwerin die Kita-Beitragsfreiheit ab dem zweiten Geschwisterkind ab 2019 auf den Weg gebracht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, erst wenn Klarheit über die geplante Unterstützung des Bundes für die Kindertagesbetreuung besteht, könne die Kita in Mecklenburg-Vorpommern komplett beitragsfrei gestellt werden.