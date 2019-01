Landtag : Linke fordert Maßnahmen gegen Wohn-Parallelwelten

Die Linke fordert mehr staatlichen Einfluss auf den Mietwohnungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern und eine breitere Investitionsförderung, um die soziale Spaltung nach Wohngebieten einzudämmen. «Wir müssen verhindern, dass sich in unseren Städten Parallelwelten verfestigen, in denen Arme unter Armen und Wohlhabende unter Wohlhabenden leben», mahnte die Rostocker Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger am Mittwoch am Rande der Winterklausur ihrer Fraktion.

von dpa

30. Januar 2019, 12:45 Uhr

Zum Auftakt des zweiten Beratungstages in Banzkow bei Schwerin stand die Wohnungspolitik im Mittelpunkt. Kröger erneuerte die Forderung ihrer Partei, die Wohnraumförderung neu aufzustellen und für breitere Schichten der Bevölkerung zu öffnen. Bauminister Christian Pegel (SPD) hatte für Anfang 2019 eine neue Förderrichtlinie für den Wohnungsbau angekündigt und daran die Erwartung von mehr Investitionen geknüpft.