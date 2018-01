Landtag : Linke fordert öffentliche Ausschuss-Sitzungen im Landtag

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Jan.2018 | 15:49 Uhr

Die Linke will mehr Transparenz in der Landespolitik und hat dazu ein öffentliches Tagen der Parlamentsausschüsse gefordert. In den Fachausschüssen, in die jede Fraktion gemäß ihrer Stärke Mitglieder entsendet, werde die Politik gemacht, sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Rande der Winterklausur ihrer Fraktion am Donnerstag in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). In den Ausschüssen liege die Arbeit jedoch brach. «Nur wir setzen Sachen auf die Tagesordnung.» Ein öffentliches Tagen der Ausschüsse könne auch ein Schritt gegen die Politikverdrossenheit sein, sagte Oldenburg. Sie kündigte dazu einen Antrag im Landtag für das Frühjahr an.