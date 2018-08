Rente : Linke fordert Rentenniveau von 53 Prozent

In der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angestoßenen Rentendebatte hat Mecklenburg-Vorpommerns Linke eine Anhebung des Rentenniveaus von aktuell 48 auf 53 Prozent gefordert. «Das Rentenniveau auf 48 Prozent einzufrieren, ist zu gering», erklärten die beiden Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin am Montag. «Nicht von ungefähr leben allein in MV derzeit mehr als 22 000 Menschen in Altersarmut.» Eine Anhebung des Sicherungsniveaus auf 53 Prozent würde ihren Angaben zufolge 130 Euro mehr für einen Durchschnittsrentner bedeuten. Brüdgam und Koplin sprachen sich für eine Mindestrente von 1050 Euro aus, um Altersarmut zu vermeiden.

von dpa

20. August 2018, 15:47 Uhr

Scholz hatte vorgeschlagen, das Rentenniveau von jetzt 48 Prozent im Vergleich zum Durchschnittseinkommen bis 2040 zu garantieren. Bisher steht diese Garantie nur bis zum Jahr 2025. Wie es danach weitergeht, soll eine Expertenkommission vorschlagen.