Verteidigung : Linke heizt Debatte um Nato-Manöver an: «Widerliches Signal»

von dpa

20. Januar 2020, 15:19 Uhr

Wenige Monate vor Beginn des Nato-Manövers «Defender 2020» hat die Linke in Mecklenburg-Vorpommern ihre Kritik an der großangelegten Militärübung untermauert und die Ausrichtung gegen Russland angeprangert. «Genau 75 Jahre nach dem Ende des verheerenden Zweiten Weltkrieges ziehen Truppen und Kriegsgerät, und mit ihnen deutsche Soldatinnen und Soldaten, wieder gen Russland. Was für ein widerliches politisches Signal», heißt es in einer am Wochenende auf einer Regionalkonferenz in Güstrow verabschiedeten Resolution. Laut Verteidigungsministerium soll bei dem Manöver die schnelle Verlegung größerer Truppenteile aus den USA über den Atlantik und durch Europa nach Polen und ins Baltikum geübt werden.