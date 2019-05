Landtag : Linke: Hygienekontrollen an Schulen nicht ausreichend

von dpa

20. Mai 2019, 17:28 Uhr

Die Hygienekontrollen an den Schulen reichen nach Einschätzung der Linken im Landtag nicht aus. «Kontrolliert wird fast gar nicht», sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Montag unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage. Jede Schule müsse mindestens alle drei bis fünf Jahre kontrolliert werden. «Das ist die gesetzliche Vorgabe.» Im vergangenen Jahr seien aber zum Beispiel im Landkreis Rostock nur zwei Schulen kontrolliert worden. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden demnach ebenfalls nur zwei Schulen kontrolliert, in Schwerin drei. Landesweit fanden demnach 93 Kontrollen in allgemein bildenden Schulen statt.