Landtag : Linke im Landtag scheitert mit Antrag zur Pflege

19.Okt.2017

Die Linke ist im Landtag Mecklenburg-Vorpommern mit einem Antrag gescheitert, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, um den Pflegenotstand im Land zu beenden. Wie der Linken-Abgeordnete Henning Foerster am Donnerstag unter Berufung auf die Arbeitsagentur sagte, gibt es im Land 470 offene Stellen für Pflegepersonal. Während sich in Krankenhäusern der USA eine Pflegekraft um 5,3 Patienten und in den Niederlanden um 7 kümmere, seien es in Deutschland aktuell 13 Patienten. Beim Pflegemindestlohn werde immer noch zwischen Ost und West - zwischen 9,50 Euro und 10,20 Euro - unterschieden. Engagieren sollte sich die Landesregierung auch für die Festlegung einer Mindestpersonalbemessung. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, die Landesregierung arbeite an der Reform der pflegerischen Versorgung.