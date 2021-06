Wahlen : Linke in Mecklenburg-Vorpommern will wieder mitregieren

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will sich auch durch aktuell eher ernüchternde Umfragewerte nicht von ihrem Ziel abbringen lassen: Sie will nach 15 Jahren in der Opposition zurück in die Regierung. Die Parteispitze gibt sich kämpferisch.

Rostock | Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will nach der Landtagswahl im September wieder in Regierungsverantwortung. Sowohl Landesparteichefin Wenke Brüdgam als auch Spitzenkandidatin Simone Oldenburg machten auf dem Landesparteitag am Samstag in Rostock deutlich, dass ihre Partei die CDU nach 15 Jahren aus der Regierung drängen und damit für einen Politikw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.