Landtag : Linke-Initiative für besseres Nahverkehrsangebot in MV 

von dpa

22. April 2018, 10:18 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Wenige Tage nach der Einreichung einer Volksinitiative im Landtag zum kostenfreien Schülertransport in ganz Mecklenburg-Vorpommern will die Linke den Nahverkehr insgesamt zum Thema im Parlament machen. Die Mobilität sei in weiten Teilen des Landes nicht gesichert. Außerhalb der Schulzeiten seien ganze Regionen abgehängt, konstatierte die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Mignon Schwenke. Auf Antrag ihrer Fraktion wird der Landtag Mitte der Woche über die Finanzierung des ÖPNV debattieren. Die Linken fordert die Landesregierung auf, mit Kreisen und Kommunen einheitliche Standards für den Nahverkehr zu entwickeln und für eine bessere Verzahnung von Bus und Bahn mit Taktfahrplänen zu sorgen. Der Finanzbedarf dafür müsse dann seriös ermittelt werden.