Kommunen : Linke: Kommunen brauchen längere Zeit mehr Geld

Die Einigung von Regierung und Kommunalverbänden über 162 Millionen Euro Corona-Hilfe in diesem und im nächsten Jahr geht der oppositionellen Linken nicht weit genug. «Die Landkreise, Städte und Dörfer werden auch in den darauffolgenden Jahren mit erheblich weniger Einnahmen rechnen müssen», sagte die finanz- und kommunalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jeannine Rösler, am Dienstag. «Deshalb fordern wir, die kommunale Infrastrukturpauschale durch das Land auf insgesamt 200 Millionen Euro jährlich anzuheben und mittel- und langfristig auf diesem Niveau zu verstetigen.» Bisher beträgt sie 150 Millionen Euro.

von dpa

22. September 2020, 12:29 Uhr