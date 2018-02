Landtag : Linke kritisiert Entwicklung im Gastgewerbe

von dpa

03. Februar 2018, 10:06 Uhr

In Hotels und Gaststätten Mecklenburg-Vorpommerns finden immer weniger Menschen einen Vollzeitjob. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, sank die Zahl der Vollzeitstellen von 2010 bis 2017 trotz insgesamt wachsender Mitarbeiterzahl um 13 Prozent auf 24 800. Dagegen verdreifachte sich die Zahl der Teilzeitjobs auf 12 600. Geringfügige Beschäftigung nahm um etwa ein Viertel auf 14 200 Stellen zu. Die Zahl der Auszubildenden in der Branche halbierte sich seit 2010 auf 1869. Die Linke wertete die Entwicklung als Ausdruck mangelnder Attraktivität der Branche, in der trotz jüngster Tarifsteigerungen noch immer schlecht verdient werde. Der damit einhergehende Fachkräftemangel gefährde die Tourismusentwicklung.