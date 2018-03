Extremismus : Linke mahnt zu Wachsamkeit gegenüber «Identitären»

Der Linken-Landtagsabgeordnete Peter Ritter hat Behörden und Zivilgesellschaft zur Wachsamkeit gegenüber der rechtsextremistischen «Identitären Bewegung» (IB) aufgerufen. Die IB in Mecklenburg-Vorpommern habe sich «zu einer maßgeblichen Stütze der bundesweiten Organisation» herausgebildet, erklärte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion am Dienstag in Schwerin.

von dpa

06. März 2018, 12:47 Uhr

Wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht, rechnen die Behörden 20 Personen aus MV zum festen Mitgliederstamm der IB. Der Landesverband sei mitverantwortlich für den Versandhandel und die Kommunikationsinfrastruktur der IB Deutschland. Zwischen Januar 2016 und November 2017 rechnen die Behörden der Gruppe mindestens 39 Aktionen im Nordosten zu, darunter mindestens acht Straftaten. Hinzu kämen 19 Aktionen in ganz Deutschland und dem Ausland, an denen Mitglieder aus MV teilgenommen hätten.