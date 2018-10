Landtag : Linke: Mit Aktionsplan Mecklenburg-Vorpommern voranbringen

von dpa

16. Oktober 2018, 13:19 Uhr

Die oppositionelle Linke hat mit ihrem «Aktionsplan Ost 2019 - mehr Osten wagen» ein Alternativprogramm zur Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns vorgelegt. Jüngste Daten zeigten, dass das Land gegenüber anderen Bundesländern nicht aufhole, sondern an Boden verliere, die Schere damit wieder weiter auseinandergehe. «Die Landesregierung kleckert anstatt zu klotzen und sie redet anstatt zu handeln», beklagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Dienstag bei der Vorstellung des Aktionsplans in Schwerin. Statt Haushaltsrücklagen anzuhäufen, wie es die SPD/CDU-Landesregierung tue, solle klug in die Zukunft des Landes investiert werden. Bedarf bestehe insbesondere in Bereichen wie Digitalisierung, Bildung oder Mobilität. «Wir wollen soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft vereinen.»