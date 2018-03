Landtag : Linke mit Landtagsantrag zu Nachtragshaushalt

von dpa

12. März 2018, 15:40 Uhr

Schwerin (dps/mv) - Die oppositionelle Linksfraktion sieht das Etatrecht des Landtags in Schwerin durch den Umgang der Regierung mit den Haushaltsüberschüssen massiv beschädigt und fordert einen vom Parlament gebilligten Nachtragshaushalt. Nach Maßgabe von SPD und CDU sollten 70 Millionen Euro aus dem Überschuss von 2017 am Landtag vorbei in Sonderprogramme für Kita, Polizei und Digitalisierung fließen. Dazu kämen 63 Millionen Euro für den Strategiefonds der Regierung. «Das bedeutet ein weiteres Weihnachten für die Politiker der Koalition, die Geschenke verteilen können, ohne dass geprüft wird, ob sie auch sinnvoll sind», sagte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Montag in Schwerin. SPD-Fraktionschef Thomas Krüger hingegen sieht das Vorgehen der Koalition rechtlich gedeckt.