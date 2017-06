Landtag : Linke-Politikerin fordert geringere Schienen-Maut

Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigte Senkung der Schienen-Maut für Güterzüge soll nach dem Willen der Linken auch auf den Personennahverkehr ausgedehnt werden. So seien die Kosten für die Gleisnutzung in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Plus von jährlich 2,4 Prozent schneller gewachsen als die vom Bund an die Länder ausgereichten Mittel für den regionalen Bahnverkehr. Die Zuweisungen aus Berlin stiegen bislang lediglich um 1,5 Prozent, beklagte am Montag in Schwerin die Linken-Landtagsabgeordnete Mignon Schwenke. «Deshalb müssen umgehend auch im Personenverkehr die Trassenpreise halbiert werden», forderte sie. Dobrindt will mit geringeren Trassenpreisen für Güterzüge deren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Lastwagen erhöhen.