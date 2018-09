Landtag : Linke: Räume für NSU-Ausschuss sind überfällig

von dpa

10. September 2018, 18:04 Uhr

Die Linke im Schweriner Landtag dringt auf einen baldigen Start der inhaltlichen Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss und fordert vom Landtag die Bereitstellung der benötigten Räume. «Ich bin sehr beunruhigt, dass die Arbeitsbedingungen noch immer nicht hergestellt worden sind», sagte der Linken-Abgeordnete Peter Ritter am Montag in Schwerin. Das elfköpfige Gremium war im April vom Parlament eingesetzt worden. Es soll die Aktivitäten des NSU im Nordosten sowie mögliche Ermittlungspannen bei der Suche nach der rechtsextremistischen Terrorgruppe untersuchen, der zehn Morde zur Last gelegt werden. Nach Meinung Ritters haben überzogene Sicherheitsvorgaben der Behörden für Tagungs- und Leseräume des Ausschusses dessen Arbeit unnötig verzögert. In anderen Bundesländern seien die Anforderungen niedriger gewesen, hieß es nach einem Treffen Ritters mit Parteikollegen aus den NSU-Landtagsauschüsse in Thüringen und Brandenburg.