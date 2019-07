Landtag : Linke: Regierung tappt bei Wirtschaftsimpulsen im Dunkeln

Die Zahl der Unternehmensgründungen in Mecklenburg-Vorpommern geht seit Jahren zurück und der Regierung fehlt nach Angaben der Linken der Überblick, ob fehlende Triebkräfte aus der Wissenschaft mit ein Grund dafür sind. «Welche konkreten Unternehmensgründungen im Umfeld von Hochschulen und durch ihren konkreten Impuls erfolgen, können SPD und CDU nicht sagen», beklagte der hochschulpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Karsten Kolbe, am Montag in Schwerin.

von dpa

29. Juli 2019, 12:37 Uhr

In der Antwort auf seine Kleine Anfrage habe das Bildungsministerium lediglich erklärt, dass statistische Daten zu Ausgründungen nicht erhoben würden. «Damit erklärt die rot-schwarze Landesregierung nicht nur, dass sie von den unmittelbaren Effekten ihrer Hochschulen auf die Wirtschaft des Landes keine Ahnung hat, sondern dass sie auch nicht sonderlich daran interessiert ist, diese Ahnung zu erlangen», erklärte Kolbe.

In Niedersachsen hingegen sei die Landesregierung dazu auskunftsfähig. Dort hatte es den Angaben zufolge im Vorjahr 185 Ausgründungen gegeben, die meisten davon an den Universitäten in Oldenburg und Lüneburg.

Wie aus Daten des Statistischen Amtes in Schwerin hervorgeht, geht in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Gewerbeanmeldungen seit 2004 kontinuierlich zurück. Vor 15 Jahren waren demnach noch 20 400 Firmengründungen bei den Ämtern angezeigt worden, 2010 waren es noch knapp 13 400, im Jahr 2018 nur noch etwas mehr als 9500. Damit lag die Zahl der Gewerbeanmeldungen zuletzt nur noch um 500 über der der -abmeldungen. Auch bundesweit gehen die Gründerzahlen zurück.