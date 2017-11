Landtag : Linke: Reintegrations-Programm für arbeitslose Akademiker

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

08.Nov.2017

Die Linke beklagt eine konstant hohe Zahl arbeitsloser Akademiker in Mecklenburg-Vorpommern und fordert von der Landesregierung gezielte Gegenmaßnahmen. «Meine Fraktion fordert SPD und CDU auf, dieses Potenzial endlich zu heben und das erfolgreiche, brandenburgische Projekt Campus der Generationen auf MV zu übertragen», erklärte Henning Foerster von der Linksfraktion im Landtag am Mittwoch in Schwerin. Seit 2008 arbeiteten in Brandenburg jobsuchende Akademiker ab 50 Jahren gemeinsam mit Studenten in Projektteams an wissenschaftlichen und praxisbezogenen Aufgabenstellungen. Zwar sei die EU-Förderung dafür 2015 ausgelaufen, doch könnten Betroffene nun über den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit Zuschüsse erhalten.

In den zurückliegenden Jahren habe die Zahl arbeitsloser Akademiker in Mecklenburg-Vorpommern konstant bei über 4000 gelegen. Aktuell seien 3825 Personen mit Studienabschluss betroffen, teilte Foerster unter Berufung auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion mit. Dazu zählten unter anderem 122 Maschinenbauer, 236 Bauingenieure und Architekten, 176 Biologen sowie 319 Erzieher und Sozialarbeiter. Viele seien zwischen 45 und 55 Jahre alt.

«Landauf, landab wird in MV der Fachkräftemangel beklagt. Keiner dürfe zurückgelassen und jegliches Potenzial müsse gehoben werden, heißt es gerne von Seiten der Landesregierung. Für arbeitslose Akademikerinnen und Akademiker gilt dies offenbar nicht», monierte Foerster. Mit den Stimmen von SPD und CDU sei im Wirtschaftsausschuss des Landtags der Vorschlag der Linken, das Brandenburger Modell zu übernehmen, «vom Tisch gewischt» worden. Die Vereinigung der Unternehmensverbände wolle das Thema aber im Bündnis für Arbeit erneut aufrufen.

