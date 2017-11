Parteien : Linke setzt Landesparteitag fort

Nach der Wahl von zwei neuen Landesvorsitzenden setzt die Linke in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag (9.30 Uhr) ihren Landesparteitag in Neubrandenburg fort. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die weitere Generaldebatte sowie eine Rede der Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Simone Oldenburg.