Landtag : Linke sieht Straßenausbaubeiträge zunehmend im Abseits

In der Diskussion um die Zukunft der umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern macht die Linke Druck. Weil nach Bayern nun auch die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen die Abschaffung anvisiert, sieht die Linksfraktion im Schweriner Landtag den von den Grundstückeigentümern zu zahlenden Beitrag zunehmend im politischen Abseits. Der Verzicht auf diese Form der Mitfinanzierung von Straßensanierungen durch die Bürger finde partei- und fraktionsübergreifend immer stärkeren Zulauf, sagte die finanz- und kommunalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jeannine Rösler, am Dienstag.

von dpa

23. Oktober 2018, 15:39 Uhr

Aus ihrer Sicht sollte auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Lösungsweg suchen, an dessen Ende die Abschaffung der Ausbaubeiträge steht. Die wegfallenden Einnahmen müssten die Kommunen vom Land ausgeglichen bekommen, forderte Rösler.

Die Freien Wähler Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr mehr als 40 000 Unterschriften für die Abschaffung gesammelt. Der Landtag muss sich deshalb mit der Volksinitiative befassen. Wann das geschieht, ist noch offen.

Die Zukunft der Ausbaubeiträge könnte ein wichtiges Thema im Kommunalwahlkampf 2019 werden. Die Regierungsparteien SPD und CDU hatten bereits für September Vorschläge zur Lösung des Problems angekündigt. Bisher liegt nichts vor. Gesprächen liefen, sagte ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.