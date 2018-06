Landtag : Linke thematisiert auf Landtour Schule und Berufsausbildung

von dpa

05. Juni 2018, 06:10 Uhr

Die Linke im Landtag startet am Dienstag (10.00 Uhr) ihre dreitägige Landtour durch Mecklenburg-Vorpommern. Erste Station ist das Ostseebad Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) in der Heimatregion von Fraktionschefin Simone Oldenburg. Nach ihren Angaben soll bei den Gesprächsrunden der Übergang von der Schule zum Beruf im Mittelpunkt stehen. In fast allen Branchen herrsche inzwischen landesweit ein Mangel an Fachkräften, konstatierte Oldenburg. Freien Lehrstellen stünden aber weiter viele unversorgte Bewerber gegenüber. Die oppositionelle Linke wolle daher auf ihrer Landtour die Ursachen dafür ergründen und mit Fachleuten und betroffenen Jugendlichen diskutieren.