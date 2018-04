Ausländer : Linke und Flüchtlingsrat kritisieren Abschiebeflug

An einem offenbar für diesen Dienstag geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan gibt es Kritik im Nordosten. Der Landesflüchtlingsrat und die Linke im Landtag forderten angesichts des jüngsten Anschlags am Wochenende in Kabul mit mehr als 50 Toten eine Ende von Abschiebungen in das Land. Unklar ist, ob bei dem Flug auch Afghanen aus Mecklenburg-Vorpommern in ihr Heimatland zurückgebracht werden sollen. Das Schweriner Innenministerium gab am Montag dazu keine Auskunft.

von dpa

23. April 2018, 17:20 Uhr

Der für Dienstag geplante Flug ab Düsseldorf müsse storniert werden, verlangte die Vorsitzende des Flüchtlingsrates MV, Ulrike Seemann-Katz. Der Anschlag in Kabul habe Menschen getroffen, die vor einer staatlichen Dokumentenausgabestelle auf ihre Personalpapiere für die Parlamentswahlen im Oktober warteten. «Es ist an Absurdität nicht zu überbieten, wenn auf Anschläge Abschiebungen folgen», sagte sie. Die migrationspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Karen Larisch, nannte es zynisch, Menschen in ein Land abzuschieben, in dem Bombenterror an der Tagesordnung sei. Afghanistan sei kein sicheres Land, betonte sie.

Mit elf Sammelabschiebungen seit Dezember 2016 hat Deutschland bislang 198 Männer nach Afghanistan zurückbringen lassen. Seit 2017 sind sie beschränkt auf Straftäter, terroristische Gefährder und Menschen, die «die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigern».