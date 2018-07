Familie : Linke will Ferienzuschüsse für arme Familien verdoppeln

Wegen der großen Nachfrage nach Zuschüssen für Ferienreisen einkommensschwacher Familien hat die Linke eine Aufstockung der Mittel gefordert. Die Summe in Höhe von aktuell 150 000 Euro müsse verdoppelt werden, sagt der Linken-Tourismuspolitiker Henning Foerster am Dienstag. «Die große Nachfrage nach Unterstützung macht deutlich, wie hoch der Bedarf ist.» Viele Familien könnten sich aus eigener Kraft keinen Urlaub leisten. Eine Verdoppelung sei für die Regierung kein Problem, da in den Vorjahren stets Geld liegengeblieben sei.

von dpa

10. Juli 2018, 17:03 Uhr

Das aktuelle Budget war nach Angaben des Sozialministeriums aber bereits Ende Juni ausgeschöpft. Von den Familienerholungsmaßnahmen profitierten in diesem Jahr 280 Erwachsene und 440 Kinder. Seit 2017 erhalten einkommensschwache Familien und Alleinerziehende in MV deutlich höhere Zuschüsse, um gemeinsam mit ihren Kindern einen Urlaub verbringen zu können. Zuvor war die Nachfrage gering gewesen, die zur Verfügung stehenden Mittel flossen nicht ab.

Gefördert werden Reisen innerhalb des Bundeslandes. Für einen einwöchigen Urlaub erhält eine vierköpfige Familie seit 2017 einen Landeszuschuss von 840 Euro.