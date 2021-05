Landtag : Linke will wieder größere Familienfeiern zulassen

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag dringt auf praktikable Kontaktvorgaben für Familientreffen in Corona-Zeiten.

Schwerin | „Es ist richtig, die Zahl der Personen, die sich etwa zu einer Familienfeier treffen, zu beschränken. Die Regelung, dass private Zusammenkünfte nur mit Personen aus zwei Haushalten stattfinden dürfen, geht allerdings am Leben vorbei“, monierte Fraktionschefin Simone Oldenburg am Mittwoch in Schwerin. Am Donnerstag will die Landesregierung in einer wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.