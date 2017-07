Verteidigung : Linken-Kritik an Seemanöver von Chinesen und Russen

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

Erst im Juni hatte die Nato vor der polnischen Küste ihr größtes Marine-Manöver in diesem Jahr abgehalten. An «Baltops 17» waren 43 Schiffe und 6100 Soldaten aus 17 Ländern beteiligt.

Die deutsche Marine sei über die mehrtägige russisch-chinesische Übung und den anschließenden Besuch beim russischen Flottengeburtstag am 30. Juli in St. Petersburg informiert gewesen, sagte Kapitän zur See Johannes Dumrese. Wie der Sprecher des Inspekteurs der Deutschen Marine vom Marinekommando in Rostock weiter mitteilte, nehmen drei chinesische Kriegsschiffe sowie ein Atom-U-Boot und ein Raketenkreuzer von russischer Seite an dem Manöver teil.

Zeitweise sei der Verband auch von deutschen Schiffen begleitet worden. Das sei ein normaler Vorgang. «Im Übrigen ist die Ostsee, sieht man einmal von den Territorialgewässern der Anrainerstaaten ab, ein internationales Gewässer, in dem jeder herumfahren kann», sagte Dumrese.

Wie der NDR unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mitteilte, hatten die Schiffe am vorigen Freitag in der Hafenstadt Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad angelegt und von dort aus die Übung gestartet. Dabei sollen Luftabwehr- und Anti-U-Boot-Einsätze geprobt werden. Bislang habe es chinesisch-russische Manöver nur im Pazifik gegeben.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 16:30 Uhr