Landtag : Linksfraktion beendet ihre dreitägige Landtour

von dpa

07. Juni 2018, 02:41 Uhr

Die Linke im Landtag stellt am heutigen Donnerstag die Ergebnisse ihrer dreitägigen Landtour durch Mecklenburg-Vorpommern vor. Im überbetrieblichen Ausbildungszentrum Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll unter anderem mit Vertretern von Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, der Agentur für Arbeit und der Industrie- und Handelskammer (IHK) über zuvor geführte Gespräche diskutiert werden. Für den Mittag ist zudem ein Infostand am Warener Hafen vorgesehen, um erneut mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Die erste Station der Landtour war das Ostseebad Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) in der Heimatregion von Fraktionschefin Simone Oldenburg. Bei den Gesprächsrunden sei unter anderem über den Übergang von der Schule zum Beruf und kostenlosen Nahverkehr gesprochen worden.