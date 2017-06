Landtag : Linksfraktion dringt auf «Kinderkarte» in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern feilt weiter an ihrem sozialen Profil. Landtagsfraktionschefin Simone Oldenburg will dazu am Dienstag in Schwerin ein Programm gegen Kinderarmut und für die Stärkung von Kinderrechten im Land vorstellen. Bereits im Januar hatte die Oppositionsfraktion konkrete Vorschläge dazu angekündigt. Ein zentraler Punkt ist demnach die Einführung einer Kinderkarte. Diese soll einen Wert von 50 Euro im Monat haben und außerschulische Bildung sowie eine aktive Freizeitgestaltung unterstützen. Nach früheren Berechnungen der Linken wären jährlich etwa 60 bis 70 Millionen Euro nötig. Zur Finanzierung sollen Haushaltsüberschüsse genutzt werden.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 01:38 Uhr