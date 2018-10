Kriminalität : LKA erwartet weiter abnehmende Autodiebstähle

von dpa

Trotz zuletzt wieder häufiger werdender Autodiebstähle im Osten Mecklenburg-Vorpommerns rechnet das Landeskriminalamt auch für 2018 mit weiter sinkenden Fallzahlen. Im laufenden Jahr setze sich der langjährig rückläufige Trend fort, teilte die Behörde am Freitag in Rampe bei Schwerin mit. Zahlen wurden dafür aber nicht genannt. Erst zu Beginn dieser Woche war der Diebstahl von sechs Autos, einem Wohnanhänger und einem Motorrad in Vorpommern und in Neubrandenburg bekannt geworden. Wie aus der Kriminalstatistik hervorgeht, war 2017 mit 600 registrierten Fahrzeugdiebstählen der niedrigste Wert für Mecklenburg-Vorpommern registriert worden. Im Jahr 2001 hatten noch 4025 Besitzer den Verlust ihrer Autos angezeigt.