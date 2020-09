Kriminalität : LKA vermutet hinter Hightech-Diebstählen Banden

Das Landeskriminalamt vermutet hinter den zunehmenden Hightech-Diebstählen aus Landwirtschaftsmaschinen in Mecklenburg-Vorpommern Banden vor allem aus dem Ausland. Dies lege unter anderem die monatliche Verteilung der Fallzahlen in diesem Jahr nahe, teilte das LKA am Mittwoch an seinem Sitz in Rampe bei Schwerin mit. Insbesondere die Monate April und Mai wiesen deutlich weniger Diebstähle auf, was auf einen Zusammenhang mit den Grenzschließungen während der Corona-Pandemie hindeute.

von dpa

02. September 2020, 13:00 Uhr