Unfälle : LKW bremst wegen Trümmerteilen: Mann fährt auf Sattelzug auf

von dpa

10. Mai 2020, 08:44 Uhr

Trümmerteile einer vorherigen Kollision haben auf der Autobahn 20 bei Tessin einen schweren Unfall verursacht. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges bremste am Samstag, als er die Teile auf der Straße bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Ein 59 Jahre alter Autofahrer fuhr daraufhin auf den Sattelzug auf. Er wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Zuvor war auf der Gegenfahrbahn in Richtung Stettin ein 56-Jähriger bei einem Ausweichmanöver gegen die Mittelleitplanke gefahren. Den Angaben zufolge wurden dabei Trümmerteile auf die andere Seite geschleudert. Die A20 wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu langen Staus.