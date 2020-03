Kriminalität : Lkw-Diebe beschäftigen Polizei: Sattelzüge noch weg

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs verschwinden immer wieder mal Lkw-Trailer. Vor einer Woche wurde einmal ein Verdächtiger mit Zugmaschine auf frischer Tat gefasst - nun sind wieder zwei komplette Lastwagen verschwunden.

von dpa

08. März 2020, 18:55 Uhr

An der Mecklenburgischen Seenplatte häufen sich weiter Lkw-Diebstähle. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, haben Unbekannte in Stavenhagen zwei komplette Sattelzüge von einem Speditionsgelände im Industriegebiet gestohlen. Die beiden Fahrzeuge im Wert von rund 400 000 Euro sind seit Samstagmorgen weg und wurden trotz eingehender Fahndung bisher nicht gefunden. Nach ersten Ermittlungen sollen die Täter die Sattelzuganhänger vorher noch beladen haben, bevor sie samt beider Zugmaschinen damit wegfuhren.

In der Region rund 100 Kilometer entfernt von der Grenze nach Osteuropa muss sich die Polizei seit Monaten häufiger mit ähnlichen Fällen befassen. So wurde vor einer Woche ein Mann mit einer Zugmaschine mit gefälschten deutschen Kennzeichen gefasst, als er auf dem Hof einer Spedition in Neubrandenburg war. Der 44-jährige polnische Fahrer war zuvor dabei beobachtet worden, wie er auf dem Hof versucht hatte, einen 60 000 Euro teuren Kühlzug anzuhängen und damit wegzufahren. Der Fahrer wurde festgenommen, kam aber später wieder frei. Diese Zugmaschine wurde beschlagnahmt.

Später wurde bekannt, dass von dem Hof schon ein 45 000 Euro teurer Kühlanhänger gestohlen worden war. Dieser wurde nach mehreren Tagen in einem Gewerbegebiet weiter östlich gefunden, wo er mit gefälschten Kennzeichen unauffällig geparkt war. Die Ermittler, die organisierte Kriminalität aus Osteuropa hinter den Fällen vermuten, prüfen Zusammenhänge mit älteren Trailer-Diebstählen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

So hatten Unbekannte schon Anfang Februar einen mit 700 Türrahmen und Türen beladenen Lkw-Anhänger in Neubrandenburg gestohlen. Dieser Sattelauflieger war später etwa 40 Kilometer weiter auf einem Lkw-Parkplatz in Parmen im Uckermarkkreis gefunden worden.