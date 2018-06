Unfälle : Lkw fährt gegen Baum: Fahrer aus Führerhaus geschnitten

von dpa

11. Juni 2018, 09:21 Uhr

Ein Lastwagenfahrer ist am frühen Montagmorgen nahe Ueckermünde gegen einen Straßenbaum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Beim Aufprall verformte sich das Führerhaus so stark, dass die Feuerwehr den 58-jährigen Fahrer aus der Kabine herausschneiden musste, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen war aus noch ungeklärter Ursache nach einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Anschließend kippte das Fahrzeug um. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 16 000 Euro an.