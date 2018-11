Unfälle : Lkw fährt über Autobahn-Leitplanke: Fahrer leicht verletzt

von dpa

03. November 2018, 16:25 Uhr

Ein Lkw ist auf der A20 in Richtung Stettin am frühen Samstagmorgen in eine Böschung gekracht. Der 34-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Er sei kurz vor der Abfahrt Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abgekommen und habe die Leitplanke überfahren. Zur Bergung des zur Seite gekippten Fahrzeugs sei schweres Gerät, aber keine Sperrung der Autobahn nötig gewesen. Der Schaden wurde auf 22 000 Euro geschätzt.